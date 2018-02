Navade mladih Britancev, povezane z igranjem videoiger, so v raziskavi preverjali na britanski televizijski postaji Dave. Raziskava je vključevala 1000 posameznikov, starih med 18 in 30 let, s skupno lastnostjo – vsi izmed njih radi in pogosto igrajo različne videoigre. Najbolj priljubljene videoigre med mladimi so akcijske in avanture, sledijo jim logične videoigre.

Več kot polovica posameznikov, vključenih v raziskavo, (55 odstotkov) je povedala, da igrajo videoigre predvsem zato, da bi se med igro sprostili in tako soočili z vsakodnevnim stresom. Akcijske igre in avanture so med izprašanimi pri odganjanju stresa najbolj učinkovite, sledile so jim videoigre, v katerih se strelja. Nekaj manj od polovice izprašanih (47 odstotkov) je zatrdilo, da jim dober rezultat v igri pomaga tudi v vsakdanjem življenju, saj po igranju nanj gledajo z večjo pozitivnostjo. Čeprav raziskava tega ni preverjala, lahko domnevamo, da jim nasprotno od tega lahko slabši rezultat v vsakdanje življenje vnaša pesimizem.

Polovica izprašanih mladostnikov je zatrdila, da je igranje videoiger zanje metoda pobega. S pobegom se lažje soočijo z vsakodnevnimi problemi ali pa se od njih vsaj umaknejo. Slaba tretjina posameznikov je zatrdila, da jim je igranje videoiger v preteklosti že pomagalo pri razrešitvi določenih vprašanj oziroma duševnih problemov, nekaj večji odstotek (37 odstotkov) vprašanih pa meni, da jim je igranje iger z drugimi ljudmi pomagalo zvišati in izboljšati samozavest.