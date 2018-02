Alpina je z nakupom blagovne znamke Peko, kopit in sekalnih nožev dejansko ohranila tradicijo najstarejše čevljarske znamke pri nas. Čeprav bodo še naprej razvijali svojo blagovno znamko, pa so z nakupom (izklicna cena je bila 220.000 evrov) danes pravzaprav pokazali interes za nadaljevanje proizvodnje Pekovih izdelkov.

Blagovna znamka ostala v Žireh

V Alpini pojasnjujejo, da bodo zvestim kupcem kmalu ponudili ženske in moške čevlje s Pekovim imenom: »Vidimo povezave obeh blagovnih znamk na tujih trgih, zlasti na območju držav nekdanje Jugoslavije, tudi v Rusiji in Nemčiji, od koder imamo potrditev zanimanja za Pekove izdelke,« je pojasnil direktor Alpine Bojan Gantar. Poudariti je treba, da so nedolgo tega tudi Alpini že napovedovali podobno usodo, a so zaposleni z lastnim znanjem in vodenjem podjetje obranili in ohranili, potem ko so se uprli »uvoženim strokovnjakom« in dragim svetovalcem, ki jih je v Alpino pošiljala državna SDH.

Sicer pa je oživljanje Pekove proizvodnje neuspešno napovedovala tudi podjetnica in oblikovalka Alja Viryent, ki ni našla sovlagateljev za proizvodnjo Pekovih čevljev po 200 evrov in je tako morala odpustiti tudi nekaj bivših Pekovih delavcev. Prav tako je interes za novi Peko pokazala skupina podjetnikov oziroma sodelavcev Ladislava Trohe, na koncu pa je blagovna znamka ostala v Žireh, na Gorenjskem.