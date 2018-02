»Helikopterji revolucionarne garde so na gori Dena našli razbitine,« je povedal tiskovni predstavnik garde Ramezan Šarif. Posnetki s helikopterja so prikazovali razbitine letala v visokem snegu na gori Dena v gorovju Zagros. Našli so jih na območju vasi Nogol, ki leži na nadmorski višini 4000 metrov. Okoli razbitin je bilo videti tudi trupla, je povedal pilot helikopterja. Zaradi strmega terena helikopterji niso mogli pristati. Predstavniki oblasti so tudi opozorili, da se na območje vrača slabo vreme.

Poveljnik iranskih kopenskih sil Kjumars Hejdari je izrazil upanje, da bodo vojaki razbitine dosegli po kopnem. »Opremljeni so za nošenje trupel po snegu. Če bo vreme dopuščalo, so pripravljeni tudi na prevoz trupel s helikopterji, vendar so mi povedali, da helikopterji tam ne morejo pristati,« je pojasnil. Vrh gore poskuša od ponedeljka doseči tudi sto alpinistov. »Mnogi so ponoči ostali na gori in ob pomoči lokalnih vodnikov preiskali vse špranje,« je povedal vodja regionalnega kriznega centra Mansur Šišefuruš. Petindvajset let staro letalo iranskega prevoznika Aseman Airlines je bilo v nedeljo zjutraj na poti iz Teherana v mesto Jasudž v provinci Isfahan, ko je približno 50 minut po vzletu izginilo z radarjev. Iskanje letala je bilo izredno zapleteno, saj je strmoglavilo na goratem, težko dostopnem terenu, kjer je bilo povrhu v minulih dneh zelo slabo vreme z močnim sneženjem in silovitim vetrom, zaradi česar helikopterji niso mogli vzletati. Najverjetneje so v strmoglavljenju umrli vsi ljudje na krovu.