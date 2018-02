Shigeta je s svojo »tovarno dojenčkov« leta 2014 sprožil pravo afero, ko je tajska policija z DNK testi ugotovila, da je oče devetih novorojenčkov, ki so jih našli v nekem stanovanju v Bangkoku, ter še vsaj štirih drugih otrok. Vse so rodile tajske nadomestne matere.

Primer je osvetlil do takrat na Tajskem povsem neurejeno področje »najemanja maternic«. Oblasti so nato leta 2015 tujcem zakonsko prepovedale plačevanje nadomestnih mater na Tajskem, spominja AFP.

Shigeta je sicer sin japonskega tajkuna. Po izbruhu afere je hitro zapustil Tajsko, a je nato tožil tajske oblasti in zahteval starševstvo za omenjenih 13 otrok. Sodišče v Bangkoku je zdaj njegovi zahtevi ugodilo, saj da naj bi bilo to v dobro otrok.

Kot je med drugim zapisalo v izjavi, gre »za srečo in priložnosti«, ki jih bo lahko otrokom zagotovil njihov biološki oče. Ta nima preteklosti kakršnegakoli slabega obnašanja in ima več kot dovolj denarja, da poskrbi zanje, so še dodali. Ker so se nadomestne matere otrokom odrekle, je Shigeta dobil izključne starševske pravice.