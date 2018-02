Predsednik države Borut Pahor bo namestnika predsednika komisije za preprečevanje korupcije (KPK) – mesto je izpraznjeno od septembrskega odstopa Alme Sedlar – izbral med kandidati Mirjam Dular, Urošem Novakom in Sandijem Sendelbahom. Zadnji se je prijavil že na prejšnji poziv, a razpis takrat ni prinesel imenovanja namestnika predsednika KPK.

Predsednik republike lahko imenuje novega namestnika komisije zgolj izmed kandidatov, ki mu jih posreduje izbirna komisija. To bo Pahor storil predvidoma do sredine marca.

Sendelbah že drugič v ožjem izboru

Mirjam Dular je doktorica fizikalnih znanosti, doktorirala je na fakulteti za fiziko in matematiko, kjer je bila nato zaposlena kot mlada raziskovalka. Kasneje je delala še na statističnem uradu in v podjetju Omegaconsult. Zadnjih štirinajst let je zaposlena na zavodu za varstvo narave, kjer vodi letno načrtovanje dela ter oddelek informatike, leta 2009 je bila tudi vršilka dolžnosti direktorice. Uroš Novak je vodja preiskovalno analitskega oddelka v sektorju za nadzor na generalnem davčnem uradu. Sandi Sendelbah je bil zadnje desetletje zaposlen na celjski občini, zadnja leta je bil vodja oddelka za gospodarstvo in finance, a je celjski župan Bojan Šrot njegov oddelek zaradi optimizacije lani poleti ukinil.

Izbirna komisija, ki je Pahorju predlagala ožji izbor kandidatov, je že decembra lani Pahorju pripravila ožji izbor, v katerem je bil tudi Sendelbah. Vsi trije tedaj predlagani kandidati so izpolnjevali formalne pogoje za nastop funkcije, vendar je predsednik Pahor od njih pričakoval nekaj več, zato je nazadnje razpis ponovil. »Z nobenim od predlaganih nisem bil dovolj zadovoljen,« je utemeljil svojo odločitev, »nobeden od njih ni na meni pustil posebnega pečata.« Na položaju namestnika predsednika KPK si namreč Pahor želi osebo z avtoriteto, integriteto, osebnim ugledom, in seveda strokovnjaka. »Postaviti želimo standard osebnosti, ki bo merilo za prihodnji senat,« je poudaril, saj se navsezadnje odloča o kandidatu oziroma kandidatki za namestnika predsednika za naslednjih pet let.