Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je že pred tem napovedal stopnjevanje stavkovnih aktivnosti. Obenem pa se je vprašal, ali ni morda tudi odstop glavnega vladnega pogajalca del vladne taktike in da s tem morda želi zgolj zavleči pogajanja. Pogajalca namreč zdaj nima, išče ga lahko več tednov. »Vlada se skuša na nekorekten način izmakniti svoji odgovornosti,« je ocenil. Štrukelj je ogorčen nad sklepom, s katerim vlada po njegovih besedah posameznim poklicnim skupinam neposredno odreka pravico do zviševanja plač. Na eni strani se torej vlada strinja, da rast plač v vzgoji in izobraževanju močno zaostaja za rastjo plač v primerljivih poklicih, na drugi strani pa pravi, da se ne sme nič spremeniti, je ponazoril. Ocenil je, da se vlada iz njih norčuje in da ponižuje zaposlene.

Tudi policisti so imeli že potrjen termin za pogajanja, ki je bil odpovedan, je za STA povedal vršilec dolžnosti predsednika Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš. Kot je dodal, za zdaj ne bodo zaostrovali stavkovnih aktivnosti. Predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvone Vukadinovič je napovedal, da bodo pripravili dolgoročne ukrepe, ki bodo opozorili, da je treba k realizaciji stavkovnih zahtev pristopiti resno. sta