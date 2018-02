Od petka do nedelje so na urgentnem kirurškem bloku Kirurške klinike UKC Ljubljana obravnavali 562 poškodovancev. Med njimi je bilo kar 49 smučarjev. Zaradi zdrsov in padcev na ledu se je poškodovalo 43 oseb, zaradi poškodb v prometnih nesrečah pa so pretekli konec tedna oskrbeli 32 poškodovancev. Na kliničnih oddelkih Kirurške klinike so morali na zdravljenju zadržati 58 bolnikov.

Poškodovani smučarji so na urgenci največkrat pristali zaradi zlomov okončin ter poškodb glave; zaradi padcev na ledu pa so bili tudi tokrat najbolj na udaru gležnji oziroma zvini in zlomi okončin. »Pri zdrsih na snegu gre v glavnem za lažje poškodbe gležnjev in sklepov, pri katerih ni vedno nujen obisk urgence,« izpostavljajo v UKC Ljubljana in dodajajo, da je mogoče na spletni strani kliničnega centra sproti spremljati, kakšna je gneča na urgenci, in presoditi, ali ne bi bilo morda mogoče z obiskom zdravnika tudi nekoliko počakati.

»Glede na počitnice in neugodne vremenske napovedi naši zdravniki že opozarjajo in svetujejo še večjo previdnost pri smučanju, hoji in vožnji na cesti. Opozarjajo pa tudi na previdnost pri izvajanju vragolij na trampolinu, saj so letos obravnavali že 23 poškodovanih zaradi padca na trampolinu,« sporočajo iz UKC Ljubljana.

Niso vsi nujni pacienti V ambulanti Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) Zdravstvenega doma Ljubljana, ki deluje v prostorih ljubljanske urgence UKC Ljubljana, so od petka do ponedeljka zjutraj pregledali 420 bolnikov. Opravili so tudi 18 nujnih intervencij z reševalnim vozilom na terenu in na terenu štiri bolnike tudi oživljali. Opravili so še 52 nujnih hišnih obiskov in obravnavali 302 telefonska klica oziroma posveta. Že nekaj časa opažajo, da imajo največ dela ob nedeljah in praznikih, ko so vse enote zdravstvenega doma in ambulante koncesionarjev zaprte. Zato znova poudarjajo, »da pomeni nujna medicinska pomoč izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti«. Kljub temu na SNMP še vedno niso redki pacienti, ki bi lahko že prej obiskali osebnega zdravnika, ki najbolje pozna njihovo stanje, oziroma bi lahko na obisk počakali. Ambulante ZD Ljubljana paciente sprejemajo ob delavnikih med 7. in 19. uro, ob sobotah pa v tem času le enota Center na Metelkovi 9.