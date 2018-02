Ukrajina in Poljska sta zadnja leta zgledno sodelovali in skupaj nastopali proti Rusiji, Varšava je bila tudi glavni zagovornik Kijeva v Evropski uniji in Natu. Zdaj pa je v odnosih napeto. Potem ko je Poljska sprejela razvpiti zakonu o kaznovanju tistih, ki bi Poljsko ali Poljake obdolževali vloge pri holokavstu, kar je zakuhalo hud spor z Izraelom, hoče zdaj kaznovati tudi tiste, ki bi zanikali zločine ukrajinskih nacionalistov med drugo svetovno vojno. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je zato napadel »pristransko« besedilo zakona, ki naj bi kršil načela strateškega partnerstva med Kijevom in Varšavo.

Kot piše Keith Lowe v knjigi Podivjana celina, je OUN v letih 1941 in 1942 sodelovala z nacisti, zlasti pri iztrebljanju ukrajinskih Judov. Od konca leta 1942, ko Nemcem ni več kazalo dobro, se je ena od dveh frakcij OUN preimenovala v UPA (Ukrajinska uporniška vojska) in prešla v partizanski boj proti Nemcem. Obenem pa je v vaseh v vzhodni Poljski oziroma zahodni Ukrajini izvajala pokole nad Poljaki. Velikokrat so iznakažena trupla zaklanih javno izpostavili, da bi Poljaki videli, kaj jih čaka, če se ne bodo izselili. Pobijali so tudi Ukrajince, ki so Poljakom pomagali. Samo avgusta 1943 je UPA pobila več kot 15.000 Poljakov. Nekateri Poljaki so se po pomoč celo obrnili na Nemce in tako je prišlo do nove kolaboracije.

Sovjeti so po vojni končali konflikt enostavno tako, da so ločili Ukrajince in Poljake. Mejo Poljske, ki je dobila del Nemčije, so premaknili proti zahodu. Osemsto tisoč Poljakov so iz zahodne Ukrajine preselili na Poljsko, v drugo smer je šlo 480.000 Ukrajincev. Med drugim je Poljska izgubila mesti Lvov in Brest-Litovsk. Dejansko je nova meja pomenila potrditev meje v skladu z dogovorom med Hitlerjem in Stalinom jeseni 1939. To je bil hud udarec za Poljake.

Po prihodu Rdeče armade leta 1944 so se ji mnogi Poljaki pridružili, da bi se maščevali UPA. Tako so zdaj Poljaki pobijali ukrajinske kmete. To je ukrajinske partizane spodbudilo k novim pokolom. V letih 1944–1946 je tako v vzhodni Poljski oziroma zahodni Ukrajini prišlo do krvave državljanske vojne. Po nekaterih ocenah so Ukrajinci pobili najmanj sto tisoč poljskih civilistov, Poljaki pa najmanj 20.000 ukrajinskih civilistov. Zdaj se je ta državljanska vojna preselila v zgodovinopisje, saj vsaka stran nastopa s svojimi številkami.

Zgodovina kot vir sodobnih napetosti

Prepiri med Kijevom in Varšavo glede preteklosti so se začeli leta 2015, ko je ukrajinski parlament člane OUN in UPA priznal kot borce za samostojno Ukrajino in jim dodelil nekatere socialne pravice, kar je izzvalo negativne odzive na Poljskem. Julija 2016 je poljski sejm s 432 glasovi za in 10 vzdržanimi (nihče ni bil proti) sprejel resolucijo, s katero je zločine UPA v letih 1943 in 1944 označil za genocid. Porošenko je to obžaloval, a se obenem zavzel za »krščansko spravo« in se opravičil Poljakom za zločine OUN in UPA. Hkrati pa je še lani jeseni hvalil člane UPA kot vzorne borce, ki naj jih ukrajinski narod posnema. »To so najboljši sinovi in hčere ukrajinskega naroda, ki so se pogumno uprli dvema totalitarnima režimoma, ki sta hotela zasužnjiti in uničiti Ukrajince,« je rekel.

Ukrajina od Poljske danes zahteva, da prizna pokol nad tisoči Ukrajincev. Državi se prepirata zaradi izkopavanja poljskih žrtev OUN v zahodni Ukrajini in spomenikov ukrajinskih nacionalistov na današnjem Poljskem. Vse bolj ostro stališče Varšave do ukrajinskega nacionalizma pa v zadnjih letih vodi tudi do vse pogostejših napadov na ukrajinske migrante, ki jih je s trebuhom za kruhom v zadnjem desetletju na Poljsko prišlo okoli dva milijona.