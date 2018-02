Letos bodo drugo leto zapored tudi turistični vodniki v Sloveniji njihov mednarodni dan, ki ga zaznamujemo 21. februarja, praznovali bolj obsežno in s kopico brezplačnih vodenj. Pod okriljem Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije se bo namreč jutri ter v soboto in nedeljo zvrstilo več kot trideset vodenj, ki bodo za obiskovalce povsem brezplačna.

Prešernov trg bo izhodišče tudi za brezplačna vodenja, s katerimi se mednarodnemu dnevu turističnih vodnikov pridružujejo v javnem zavodu Turizem Ljubljana. Ob 10. in 16. uri se bo tam namreč začel Sprehod po ljubljanski promenadi, na katerem bo turistični vodnik v ospredje postavil družabno življenje Ljubljančanov, medtem ko se bo s polurnim zamikom (ob 10.30 ter ob 16.30) začel še Sprehod po Plečnikovi promenadi. Na sprehodu, ki ga bodo zaključili v Trnovem, bo rdeča nit življenje in ustvarjanje arhitekta Jožeta Plečnika.

V slovenskem glavnem mestu bo jutri potekalo največ, kar dvanajst, brezplačnih vodenj. Ob 10. uri se bo v Narodnem muzeju začelo vodenje po razstavi Situla – najstarejša slovenska slikanica, medtem ko bodo ob 10.30 v Slovenskem etnografskem muzeju na Metelkovi ulici v ospredju brezplačnega vodenja posebej izbrani muzejski predmeti. V Lutkovnem gledališču so ob 13.50 in ob 16.50 pripravili vodenje Martin Krpan in Ljubljana, na Kongresnem trgu pa se bo pri stebru svete Trojice ob 11. uri začelo vodenje Ljubljana, mladim mamicam prijazno mesto. Na Starem trgu se bodo ob 15. uri zbrali tisti, ki bodo želeli prisluhniti vodenju Povodni mož in njegova Urška, na Gallusovem nabrežju pa se bo ob 16. uri začelo vodenje po sledeh Agronavtov v Ljubljani. Prav tako ob 16. uri se bodo na Prešernovem trgu zbrali tisti, ki bodo želeli prisluhniti vodenju po sledeh umetnikov iz nekdanje Jugoslavije v elitni kulturi Ljubljane.

Tri velike osebnosti z brki

Namen mednarodnega dneva turističnih vodnikov je približati poklic vodnika domačinom ter predstavitev kulturne in naravne dediščine okolja, v katerem živijo. »Delo turističnih vodnikov se je spremenilo. Zdaj ni dovolj le, da imamo znanje, ki je v enciklopedijah. Obiskovalcem moramo kraj znati približati drugače, doživetja so tista, ki kraj naredijo turistično zanimiv,« je pojasnila članica Svetovne zveze združenj turističnih vodnikov Mateja Kregar Gliha.

Turističnim trendom sledijo tudi v Turizmu Ljubljana, kjer turistične vodnike redno izobražujejo ter krepijo ponudbo vodenj, ki so obiskovalcem na voljo v šestnajstih jezikih. Nedavno so v nabor vodenj tako dodali pivovsko in vinsko doživetje Ljubljane, predvidoma aprila pa naj bi dodali še eno vodenje. Obiskovalce bodo vodniki popeljali na »mustache« turo oziroma v prevodu brkovsko turo. Ta bo združila tri velike osebnosti Ljubljane, ki jim je med drugim skupno tudi to, da imajo brke: Ivana Cankarja, Riharda Jakopiča in Jožeta Plečnika.