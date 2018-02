Potem ko je osmerica klubov že prejšnji teden opravila obveznosti na prvih tekmah osmine finala v nogometni ligi prvakov, se prestižno tekmovanje nadaljuje tudi za drugo polovico udeležencev prvega kroga končnice. Najbolj odmeva nocojšnji derbi v Londonu, kjer bo Chelsea gostil Barcelono, medtem ko se bo Bayern v Münchnu pomeril z Bešiktašem.

Messi še brez gola proti Chelseaju

Gostovanje Barcelone v Londonu vznemirja že zaradi pestre zgodovine med kluboma. Chelsea na medsebojnih evropskih tekmah vodi v zmagah s 4:3, kar petkrat pa sta se tekmeca razšla brez zmagovalca. Največ prahu je dvignil obračun pred devetimi leti, ko je Andres Iniesta v dvoboju s številnimi grobimi sodniškimi napakami na obeh straneh tik pred koncem popeljal Barcelono v veliki finale, v katerem so Katalonci osvojili prvi evropski naslov pod vodstvom Josepa Guardiole. Tri leta kasneje je Chelsea obrnil zgodbo, ko je karizmatični portugalski trener Jose Mourinho od sreče provokativno dirjal po igrišču stadiona Camp Nou, da so ga pregnali šele s škropljenjem z vodo.

Vrata Chelseaja so bila doslej vedno začarana za prvega katalonskega zvezdnika Lionela Messija, ki na dosedanjih osmih tekmah v 655 minutah še ni zadel proti nasprotniku iz Londona. Najbliže je bil v polfinalu lige prvakov leta 2012, ko je iz enajstmetrovke stresel le vratnico. V tej sezoni španskega prvenstva je Argentinec od začetka tekmovanja prepričljivo na vrhu lestvice najboljših strelcev, vendar velja opozoriti, da v dresu Barcelone ni zadel na zadnjih petih tekmah v prvenstvu in pokalu. Resda so Katalonci zelo blizu osvojitvi dvojne španske krone, a februarja niso več tako prepričljivi, kot so bili v tej sezoni od novembra do januarja. Barcelona nič več ne zabija kot po tekočem traku, ampak se muči tudi s španskimi prvoligaši iz spodnje polovice lestvice.