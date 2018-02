Aljaž Bedene je z uvrstitvijo v finale teniškega turnirja v Buenos Airesu dosegel enega svojih največjih posamičnih uspehov. Na turnirju serije 250 se je tretjič uvrstil v finale, vselej je moral priznati premoč tekmecem. Precej bolj uveljavljenim, saj ga je pred tremi leti v Chenaiu premagal Švicar Stan Wawrinka (tedaj četrti igralec sveta), lani v Budimpešti je bil boljši Francoz Lucas Pouille (14. na svetu), v argentinski metropoli pa Avstrijec Dominic Thiem (6. na svetu). Na najnovejši svetovni lestvici se je Ljubljančan povzpel na 43. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev doslej. Z njo se je izenačil z najboljšo slovensko vseh časov, ki jo je julija pred petimi leti dosegel Grega Žemlja.

Bedene je v Buenos Airesu na poti do finala premagal dva domača aduta, Diega Schwartzmana v četrtfinalu s 6:4, 6:4 in v polfinalu Federica Delbonisa s 6:4, 2:6, 6:1. »Boljšega vzdušja na teniških tribunah, kot je bilo v Buenos Airesu, še nisem doživel. Čeprav gledalci niso bili na moji strani, sem užival ob njihovem glasnem navijanju. Ko sem premagal dva domačina, sem si pridobil kar precej novih navijačev,« je argentinske vtise strnil Aljaž Bedene, ki se bo ta teden meril na peščenem turnirju v Riu de Janeiru. Danes se bo v prvem krogu pomeril s 30-letnim Avstrijcem Andreasom Haider-Maurerjem (417. na svetu), v primeru zmage pa ga v osmini finala bržčas čaka tretji nosilec Španec Pablo Carreno-Busta (11. na svetu). Prvi nosilec turnirja je Hrvat Marin Čilić.

Bedene pravi, da mu je dal zagon za začetek sezone nastop v Davisovem pokalu, kjer je ta mesec za Slovenijo dobil oba posamična dvoboja proti Poljakom. »V Mariboru sem se prepričal, da lahko igram dober tenis brez večjih bolečin v kolenu. Dobri treningi in super vzdušje v reprezentanci so pripomogli k temu, da sem se dobro pripravil za Južno Ameriko,« odgovarja Bedene ter dodaja: »Moj cilj v Riu je uživati in napredovati v igri. Napredovati moram v določenih teniških prvinah, če se želim še vzpenjati na svetovni lestvici.«

Vrh svetovne lestvice se je spremenil. Na njem je po petih letih in pol znova Roger Federer, ki je pri 36 letih in pol najstarejši prvi igralec sveta. Švicar je presegel mejo 10.000 osvojenih točk, medtem ko jih ima Bedene na 43. mestu dobrih tisoč. Med najboljšo deseterico je z enajstega mesta na deveto po turnirski zmagi v New Yorku napredoval Južnoafričan Kevin Anderson. Z uvrstitvijo v finale Rotterdama, kjer je izgubil proti Federerju, je Grigor Dimitrov na četrtem mestu svetovne lestvice zamenjal Nemca Aleksandra Zvereva.

Z zmago v Dohi, kjer je bila zbrana ženska elita, se je med najboljšo deseterico povzpela Čehinja Petra Kvitova, finalistka Garbine Muguruza pa je napredovala na tretje mesto. Prva igralka sveta ostaja Danka Carolina Wozniacki. V ženski konkurenci kaže izpostaviti dober nastop Andreje Klepač med dvojicami. Primorka se je s Španko Mario Martinez Sanchez v Dohi uvrstila v finale, kjer sta s 3:6, 3:6 priznali premoč kanadsko-latvijskemu paru Gabriela Dabrowski in Jelena Ostapenko. Za poraz v finalu sta si Andreja Klepač in Maria Martinez Sanchez razdelili dobrih 85.000 ameriških dolarjev, kar pomeni, da je slovenska igralka na turnirju z nagradnim skladom več kot tri milijone dolarjev zaslužila dobrih 8000 dolarjev manj kot Aljaž Bedene v Buenos Airesu.