Evropski košarkarski prvaki so znova skupaj. Včeraj se je v Ljubljani zbrala slovenska reprezentanca, v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto na Kitajskem jo čakata tretja in četrta tekma v skupini A. V petek ob 20. uri bo v Podgorici nasprotnik Črna gora, v ponedeljek ob 17.30 pa v Minsku Belorusija. Izbrana vrsta bo v tokratna boja krenila okrepljena, saj bo lahko selektor Rado Trifunović računal na Eda Murića. Šestindvajsetletni Ljubljančan je prva obračuna proti Belorusiji in Španiji izpustil, ker je bil takrat še član evroligaškega Anadoluja Efesa. Po odhodu v poljsko Zielono Goro ovir za vnovičen nastop v slovenskem dresu ni več, kar je Murića izjemno razveselilo.

»Sem neizmerno vesel, da sem znova v reprezentanci. Zelo žalosten sem bil, ker nisem mogel pomagati na prvih dveh tekmah kvalifikacij. Vsega, kar smo naredili z reprezentanco na evropskem prvenstvu, se bom spominjal do konca življenja. Bila je nepozabna izkušnja. Reprezentanci sem vedno bil in ji vedno bom na voljo. Težko je bilo gledati fante, s katerimi smo igrali na evropskem prvenstvu, kako se borijo proti Špancem, in jim ne pomagati na parketu. Zdaj sem tukaj in naredil bom vse, da prinesemo domov dve izredno pomembni zmagi,« je od sreče, da se je znova pridružil reprezentanci, vidno žarel Edo Murić. Selektor Rado Trifunović se je njegove vrnitve silno razveselil, saj mu bo krilni košarkar z občutkom za skok prišel še kako prav na morda celo ključni tekmi kvalifikacij proti Črni gori. Sistem je namreč tak, da najboljše tri reprezentance iz vsake skupine v drugi del prenašajo medsebojne rezultate, zato si Slovenija na gostovanju v Podgorici praktično ne sme privoščiti spodrsljaja. »Igrati v Podgorici nikoli ni enostavno. V ligi ABA velja dvorana Morača za eno najbolj vročih. Toda take tekme smo že zmagovali. Igralci verjamemo vase in v večletno dobro delo v reprezentanci. Točno vemo, kaj lahko pričakujemo. Črnogorci bodo šli na nož in dali vse od sebe, da nas presenetijo. Na nas bo, da jim odgovorimo z enako mero in se domov vrnemo z dvema točkama.«

Murić po poškodbi stopala, zaradi katere je moral tudi zapustiti Anadolu Efes, v Zieloni Gori počasi išče pot proti stari formi. Pravi, da nekaj bolečin še čuti, a ga te ne ovirajo več tako, da bi vplivale na njegove predstave. Pred časom smo v Dnevniku razkrili, da je bil pred odhodom na Poljsko tik pred tem, da obleče dres Olimpije, kar je potrdil tudi sam. »Od Olimpije sem bil oddaljen osem ur. Vse je bilo že zmenjeno. Res sem si želel priti, saj je bila Olimpija vedno moja želja in zagotovo bom enkrat igral za njo. Tokrat se je odvilo drugače. Tik pred podpisom pogodbe sem namreč dobil finančno precej boljšo ponudbo Zielone Gore, ki sem jo sprejel. O tem, ali sem se odločil prav, bomo lahko debatirali po koncu sezone.«