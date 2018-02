Vse več vodnikov psov si želi svojega psa vzeti s seboj v službo in vedno več je takšnih delodajalcev, ki nimajo nič proti temu. Težava nastane, če v službo pripeljemo psa, ki ni primerno vzgojen za takšno okolje. Prav ta strah največkrat obstaja tudi pri delodajalcih, kar je popolnoma razumljivo. Če želimo ustvariti kakovostno in produktivno delovno okolje, se je treba držati nekaj pravil in pes, ki takšnih pravil in omejitev ni navajen, lahko povzroči več škode kot koristi. Po drugi strani pa je lahko prisotnost psa na delovnem mestu izjemna pridobitev za to okolje, predvsem za zmanjševanje stresa zaposlenih.

Sam imam srečo in lahko, že odkar imam Rubo, to pripeljem v službo. Vendar sem se že na začetku zavedal, da bo potrebnega ogromno dela, da bo Ruba lahko »del kolektiva«.

Pes se mora znati umiriti in počakati na ležišču

Pomembno je, da psu takoj predstavimo omejitve. Sam sem tako najprej pripeljal boks. Pred tem je psa seveda treba navaditi nanj, saj nam v nasprotnem primeru ne pomaga. Vzgoja psa se tako kot vedno začne doma. Najlažje je, če pri psu uvedete sistem on/off. Naučite ga, da v boksu počiva, ko ga vzamete ven, pa ga takoj pričakate z neko nalogo. To je pomembno predvsem pri mladičkih, seveda pa tudi pri preostalih psih, ki še niso popolnoma vzgojeni. Pes se namreč v vsakem trenutku nekaj nauči, zato je izredno pomembno, da se nauči stvari, ki so vam pomembne. Priporočam vam, da psa na začetku, ko ga boste vzeli iz boksa, peljete na potrebo, nato pa mu v prostorih na nekaj minut skozi delo dajete delčke njegovega dnevnega obroka. Na začetku so vaje zelo preproste. Na primer: nagrajujete željo, delate s pomočjo privabljanja (luring). Tako izoblikujete vedenje in vaje, za katere želite, da jih pes v tem okolju osvoji. Potem pa postopoma počasi višajte merila. Pri delu priporočam uporabo dolgega povodca. Pomembno je, da se pes zna umiriti in počakati na ležišču. Zato vam svetujem, da poleg boksa prinesete tudi ležišče ter ga v teh kratkih treningih postopoma učite, da se mu splača ležati na ležišču, ko trening končate, pa gre nazaj v boks. Nato postopoma podaljšujte čas, ko je na ležišču, dokler ne pridete do končnega stanja.

Takšno postopno utrjevanje je izredno pomembno, saj si ne vi ne vaš delodajalec ne želite, da bi kuža zaradi prehitevanja učnega procesa in slabega nadzira začel skakati na prišleke, lajati in podobno. Zelo pomembno je tudi, da psa naučite odpoklica v tem okolju in uvedete ukaz, ki pomeni, naj gre na svoje ležišče in se tam uleže. Brez tega si resnično ne predstavljam psa na delovnem mestu. Zavedajte se tudi, da vsak dan ni primeren za obisk vašega kosmatinca, pa naj bo to zaradi pomembnih sestankov, čistilnega servisa ali česa tretjega. Bodite prilagodljivi in pri oblikovanju vedenja upoštevajte želje svojih sodelavcev. Le tako boste res vsi zadovoljni.

Pomembno je, da vse stvari res dobro utrdite, predvsem pa ne prehitevate. Raje dlje časa vztrajajte pri boksu in stoodstotni omejitvi, kot pa da energijo porabljate za prepiranje s psom, ker ta pač še ni pripravljen na stopnjo, ki ste si jo zamislili. Pazite tudi, da psa postavite v del prostora, kjer ni ravno največjega pretoka ljudi, saj se bo tako lažje sprostil in izklopil okolico.