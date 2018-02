Torej, o čem naj se Slovenija in Hrvaška uskladita? O tem, ali naj se sodba spoštuje in izvede, ali o tem, da se jo odpihne? Morda o tem, da se jo izvede na pol?

Zresnite se, g. Juncker, vrnite dostojanstvo in verodostojnost funkciji, ki jo opravljate! Če že imate od česa trpeti, je lahko samo to, da vso odgovornost, da spor še živi in vam povzroča bolečine, nosi vlada vašega prijatelja in strankarskega sopotnika, hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. Sicer bodite jasni in povejte, kaj naj po vašem stori Slovenija, česar še ni. V čem je tudi ona enako kriva?

Sicer pa: kje pa ste, spoštovani predsednik slovenske republike, predsednik vlade, zunanji minister? Čemu se otepate zastaviti to vprašanje gospodu Juckerju in zahtevati odgovor? Edina, ki se je oglasila, upam, da na plenumu, ne le v medijih, je ministrica za obrambo Andreja Katič, ki na varnostni konferenci v Münchnu zastopa našo državo.

»Glede na to, da je stališče evropske komisije, da pridružitev ne bo šla naprej, če meje ne bodo urejene, neurejene pa so meje s Hrvaško, je dana velika prednost Hrvaški. To ni dobro in ni prav,« je dejala Katičeva, ki poudarja podporo Slovenije pridružitvi preostalih držav zahodnega Balkana Uniji. Dodala je, da Juncker ni izhajal iz pravega stališča, češ da so težave samo pri implementaciji. Težava je v tem, da Hrvaška ne spoštuje in ne priznava odločitve arbitražnega sodišča. Pravilno! Vprašati bi morala samo še Junckerja, v čem vidi tudi Slovenijo soodgovorno za tako stanje.

Glede podrejenosti balkanskih članic za EU v razmerju do Hrvaške, ko gre za reševanje mejnih sporov, naj se predsednik evropske komisije zaveda, da v to Srbija, BiH in Črna gora ne bodo privolile, še posebej če jim bo odvzet tudi instrument arbitraže oziroma bo ta diskvalificiran in relativiziran, kot to Juncker počne v primeru Slovenije in Hrvaške.

Aurelio Juri, nekdanji evropski poslanec, Koper