Poslanci so izvoljeni od ljudstva, torej nas volilcev, in imajo vso pravico in seveda dolžnost, da postavljajo vprašanja. O kadrovski politiki je težko pisati, sploh tam, kjer posameznega kandidata ne poznaš in ga je nekorektno popljuvati že kar na začetku. Poznam pa izjemno dobro kadrovanje stranke, iz katere izhaja poslanec Vinko Gorenak. Če kdo, potem prav poslanci stranke SDS nimajo nikakršne pravice očitati kateremu koli predsedniku vlade načina kadrovanja od leta 2008 naprej, razen seveda zopet kadrovanja tiste druge Janševe vlade v letu 2012. V spominu imam leto 2008, kako množično je ob slovesu vladanja stranka SDS zaposlovala svoje »strateško pomembne kadre«, bilo jih je več kot 50, na dobro plačana delovna mesta. Kadrovanje s pridihom nepotizma in klientelizma se je nadaljevalo intenzivno tudi v drugi Janševi vladi.

Težko me bo kdo prepričal, da nimam prav. Vse svoje ljudi so zaposlili v izjemno dobro plačanih in varnih državnih službah, državnih podjetjih z velikimi in rednimi finančnimi dotoki, predvsem v energetiki. Od plina do elektrike in tako dalje. Nikogar niso zaposlili v Alpini, Peku, Muri oziroma kakšni lesnopredelovalni ali živilski panogi. Zelo živ je še spomin na imenovanje »za vnaprej« vodje grosupeljske upravne enote Boža Predaliča, vidnega člana stranke SDS. Takratni minister za notranje zadeve Gregor Virant je zbral toliko poguma in modrosti, da je Boža Predaliča že po enem dnevu nastavljene službe odslovil. Pa da ne naštevam dalje. Vsega tega je bilo v izobilju.

Iz ust poslanca Janeza Janše že skoraj štiri leta poslušamo, da so bile zadnje volitve ukradene. Ukradene? Morda pa ga zaradi te »tatvine« tako poredko videvamo v DZ. Ali ni takšen odnos do njegovih volilcev oziroma do tistih, ki so mu zaupali svoj glas, izjemno ponižujoč ali »prevedeno« po domače, tudi določena kraja? To govorim na glas vam volilcem.

Prepirov in blatenja med »levičarji« in »desničarji« ni videti konca. Stopnjuje se povsod. Najhujši so tisti nekdanji in najbolj »goreči« člani zveze komunistov, ki danes v parlamentu in na Nova24TV klatijo čez vse, kar jim pride na pamet in kar jim ni pogodu. Obračanje po vetru ne pozna meja. Pred meseci je umrl znanec, ki je do leta 1990 žarel od rdeče barve. Leta 1991 je barva popolnoma zbledela. Postajala je vedno bolj črna. Na radiu, na katerem berejo osmrtnice, so zanj oznanili, da cvetje hvaležno odklanjajo v korist obnove cerkve. Tu bom naredil piko.

Srečko Križanec, Štore