Obtoženi zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi: Erotična masaža da, prostitucija pa ne

Valter Šmid, njegova bivša partnerica Ana Šmid in njegova sedanja žena Danijela Šmid so odločno zanikali, da bi služili s prostitucijo svojih zaposlenih ali se ukvarjali s trgovino z ljudmi. Erotična masaža je v salonih bila, a to je legalna dejavnost, ki so jo opravljali po črki zakona, so zatrdili.