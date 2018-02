Par iz okolice švicarskega Zuricha je za 17.000 kilometrov dolgo pot potreboval leto dni. Prejšnji teden sta v Pjongčang prispela ravno pravi čas, da sta lahko v živo spremljala sinov nastop.

https://t.co/tmawkZEyQ1 Pais viajam 17 mil quilômetros de bike para ver o filho nos Jogos de Inverno: Reprodução Pais de Mischa Gasser pedalaram da Suíça até a Coreia do Sul para acompanhar o filho nos Jogos de Inverno Os pais de Mischa Gasser , um… https://t.co/UZt3hFepgBpic.twitter.com/8A1I1KmoNq — EgNews (@EgNewsBsb) February 14, 2018

Lanskega februarja sta se Gasserjev oče, 55-letni Guido Huwiler, in njegova partnerka, 57-letna Rita Ruttimann, odpravila na dolgo pot. »Ob prihodu na cilj sva bila nadvse ganjena,« je za Reuters dejal Huwiler, ki je priznal, da je bila pot izjemno naporna. Na svoji poti sta kolesarila skozi 20 držav, kot pravi Huwiler, pa je bilo najtežje premagati gorovje Pamir, ki se dviga tudi do 4000 metrov visoko in se razteza čez več srednjeazijskih držav. Pot ni šla povsem gladko: ko sta prišla do kazahstansko-kitajske meje, so Huwilerju, ki se je med potjo nehal briti in si je pustil rasti brado, zaradi neprepoznavnosti zavrnili vstop v državo. Ker se olimpijčev oče ni želel obriti, kolesarjema ni preostalo drugega, kot da sta kupila letalski vozovnici in Kitajsko preletela.