Prebivalci širšega celjskega območja si lahko vsaj malo oddahnejo, potem ko so celjski kriminalisti v petek dopoldne odvzeli prostost štirim, v ponedeljek dopoldne pa še trem osebam. Sumijo jih, da so vpleteni v več oboroženih ropov, ki so se od konca lanskega leta do začetka tega meseca zgodili na območju Celja, Velenja in Žalca. »Pri preiskavi smo uporabili tudi nekatere prikrite preiskovalne ukrepe, do zdaj pa smo v hišnih preiskavah našli nekaj tisoč evrov, orožje in še nekaj drugih predmetov,« je povedal Damijan Turk, vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Celje. Dejal je, da štiri osumljene sumijo neposredne vpletenosti v štiri oborožene rope stanovanjskih hiš, ki so se zvrstili od konca lanskega do začetka letošnjega leta.

»Novembra lani so storilci iz ene hiše odtujili zlatnino in gotovino v vrednosti več kot 28.000 evrov, pri tem pa ustrahovali tudi otroka, da jim je razkril podrobnosti o tem, kje družina hrani denar in vrednejše predmete. Januarja letos so osumljenci iz ene hiše odnesli 1500 evrov gotovine, še isti mesec pa iz hiše na območju Velenja zlatnino v skupni vrednosti 10.000 evrov. Pred dobrimi desetimi dnevi so v hiši na območju Velike Pirešice zadrževali vso družino s tremi otroki, starimi od enega do dvanajst let, jim grozili, jih pretepali, streljali pred hišo in v njej, s strelnim orožjem poškodovali tudi psa. Odnesli so denar in razno zlatnino v skupni vrednosti več kot 50.000 evrov,« je razkril Turk.