AVK je s februarja 2015 izdano odločbo ugotovila, da je Telekom Slovenije zlorabil prevladujoči položaj na dveh medoperaterskih telekomunikacijskih trgih, na katerih zagotavlja alternativnim operaterjem dostop do svojega omrežja, potreben za zagotavljanje širokopasovnih storitev končnim uporabnikom na fiksni lokaciji.

Kot so danes na spletni strani zapisali v AVK, je upravno sodišče njihovo odločbo odpravilo zgolj v delu, kjer je AVK ugotovila, da je Telekom med 1. julijem 2005 in 22. septembrom 2008 alternativnim operaterjem zagotavljanje svoje veleprodajne storitve širokopasovnega dostopa z bitnim tokom pogojeval z zakupom telefonskega priključka s strani končnih uporabnikov ali operaterja, čeprav ga ti niso potrebovali in to od 1. aprila 2007 glede na lastno prakso tehnično tudi ni bilo potrebno.

Telekom je po ugotovitvah AVK v škodo potrošnikov omejeval tehnični napredek in pogojeval sklepanje pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje niso povezane s predmetom teh pogodb. V tem delu je sodišče zadevo vrnilo AVK v ponovni postopek, v preostalem delu pa je Telekomovo tožbo proti odločbi AVK zavrnilo, zaradi česar je odločba v večjem delu pravnomočna.