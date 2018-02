Otvoritveni koncert letošnjega festivala je v rokah skupine Hamo & Tribute 2 Love, ki velja za eno najpomembnejših slovenskih rock skupin. Letos bo na Orto Festu nastopilo kar 21 domačih in 7 tujih glasbenih skupin in izvajalcev in je žanrsko tudi letos izjemno barvit. Nastopili bodo še Laibach (SLO), Jinx (HR), Gutalax (CZ), Slon in Sadež (SLO), Klemen Klemen (SLO), Adi Smolar (SLO), Panda (SLO), Zmelkoow (SLO), The Toasters (ZDA), Flirrt (SLO), Zlatko in Optimisti (SLO) in za zaključek festivala še Omar Naber & Band (SLO), organizatorji pa napovedujejo še koncert presenečenja.

Poleg že naštetih skupin bodo na Orto Festu nastopili še: Insomnium (FIN), Tribulation (SWE), Stray Train (SLO), Zablujena Generacija , Zgrešeni Primeri (SLO), Dropped-D (SLO), Gašper Šantl & Zala Kralj (SLO), Deez Nuts (AU), Spasm (CZ),Glista (SLO), General Musashi (SLO), Monsun (SLO), San Di Ego Band (SLO) in Blue Town’s Radio (SLO).