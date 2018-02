Na olimpijskih igrah v Pjongčangu so veliko pozornosti vzbudile navijačice iz Severne Koreje. Njihova do potankosti izpiljena koreografija in sinhronost je pri gledalcih vzbujala občudovanje, a hkrati tudi občutke tesnobe.

Han Seo-hee, nekdanja severnokorejska navijačica, ki živi v Južni Koreji, je v pogovoru za BBC razkrila, kako je biti članica »armade lepotic« – tako se namreč imenujejo severnokorejska navijačice. Prebežnica, ki živi v Južni Koreji, pravi, da so navijačice sredstvo politične manipulacije.

»Deležne smo bile več različnih psiholoških treningov, s katerimi so nas pripravili na to, da ne smemo biti šokirane ali presenečene ob stiku z zunanjim svetom,« je dejala v intervjuju za BBC. »Trening je bil usmerjen predvsem v to, da v tujini nikoli niti za minuto ne pozabimo na našo domovino. V tujini nismo bile zato, da bi navijale, pač pa da bi se prikradle v srca sovražnikov,« je dejala o »ofenzivi očarljivosti«, s katero želi Severna Koreja vzbujati simpatije.