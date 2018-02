Znanstveniki so uporabili tehnike urejanja genetskega zapisa v človeških izvornih celicah in jih vnesli v zarodke ovac in koz. Tovrstne »himere«, ki imajo celice obeh vrst, so se razvijale do treh tednov.

Hiro Nakauchi iz Univerze v Tokiu je že ustvaril miš s slinavko podgane, ki so jo nato presadili v miš z diabetesom. In ta slinavka je nato proizvajala dovolj inzulina, da miš ni imela več diabetesa, prav tako pa njeno telo ni zavrnilo organa.

Genetsko prilagojeni organi

To delo tako obuja idejo t. i. xenotransplantacije - gojenja organov - na primer srca ali ledvic - v živalih, zlasti prašičih, ki bi jih nato odvzeli za presaditev v ljudi. Ideja je bila, da bi vzgojili genetsko prilagojene organe, ki bi bili sprejemljivi za človeški imunski sistem in ne bi prišlo do zavračanja teh organov v telesu oz. uporabe močnih zdravil za zaviranje imunskega sistema, kar pa potem povzroča težave pri splošnem zdravju pacienta, ker ima oslabljen imunski sistem.

To naj bi zdaj dosegli s križanjem zarodkov živali in izvornih celic človeka. »Izbrali smo delo s prašiči in ovcami, ker so njihovi organi podobne velikosti in oblike kot človeški in ker hitro rastejo,« je še pojasnil profesor Ross. Razvoj od zarodka do povsem odrasle živali - in s tem potencialno razvitega organa - bi namreč trajal le devet mesecev.

Ross je z napredkom zelo zadovoljen, čeprav bo morda trajalo še kar nekaj let, da bi razvili vso potrebno tehnologijo za varno uporabo tovrstnih organov pri ljudeh. »A stvari se premikajo zelo hitro,« je bil optimističen.