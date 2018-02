Gajser je na finalni dirki odprtega italijanskega prvenstva pristal na nasprotnem delu skoka, ob trdem pristanku pa z glavo udaril ob krmilo in nezavesten obležal na tleh. Enaindvajsetletnega nekdanjega svetovnega prvaka so morali odnesti na nosilih in zdravniško oskrbeti pred potjo v bolnišnico. Gajser je bil na dirki na tretjem mestu za Antoniem Cairolijem in Jeremyjem van Horebeekom.

Z AMZS so sporočili, da je Gajser utrpel dvakratni zlom čeljusti, nato pa uspešno prestal večurno operacijo, pri kateri so mu namestili čeljust. »Tim je danes že vstal in naredil nekaj korakov. Ima velike bolečine v čeljusti in še vedno je pretresen. Ostale kosti so cele in nikjer po telesu ne čuti bolečine, kar je glede na padec pravi čudež. Izgledalo je zelo grdo. Po prvih napovedih naj bi okrevanje trajalo mesec dni, menim, da bi se lahko poškodba zacelila tudi v treh tednih,« je po posvetu z zdravnikom povedal Bogomir Gajser. Zdravniki so že odobrili Timovo pot domov, zato bo še danes prepeljan na nadaljnje zdravljenje v Slovenijo.

Svetovno prvenstvo MXGP se začne čez dva tedna v Argentini.