Burja povzroča težave tudi v prometu. Zaradi burje je promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton prepovedan na hitri cesti Nanos-Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalnih cestah Vipava-Ajdovščina in Podnanos-Manče-Vipava.

Zaradi zimskih razmer pa je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina in Petrina, kažejo podatki prometno-informacijskega centra.

Na zahodu bo povečini suho, drugod bo občasno rahlo snežilo V torek bo burja oslabela, pihal bo veter vzhodnih smeri. Čez dan bo oblačno. Na zahodu bo povečini suho, drugod bo občasno rahlo snežilo. V sredo in četrtek bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo. Še bo pihal severovzhodni veter, burja na Primorskem pa se bo spet okrepila. Ob ponovni okrepitvi burje bodo v torek in sredo najvišji valovi na odprtem morju presegali višino dveh metrov. Še vedno pa ostaja nevarnost snežnih plazov. Nevarna so predvsem strma pobočja ter območja z napihanim snegom predvsem v bolj senčnih legah, kjer je stari sneg še mehak in slabo preobražen. Plaz se lahko sproži ob večji obremenitvi, spontano plazenje pa je malo verjetno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).