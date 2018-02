Želja tako žensk kot moških je, da bi kar najbolj upočasnili staranje, ostali močni, čili in mladostni v jesen življenja in živeli dlje. Resveratrol zaradi antioksidativnega delovanja močno podaljša življenjsko dobo celic in s tem upočasni staranje. A pri nabavi resveratrola je le treba biti sila previden - strokovnjaki svetujejo nakup v lekarnah ali specializiranih prodajalnah, priporočen dnevni odmerek pa je 200 miligramov čistega resveratrola.

Kilogram goji jagod ali borovnic na dan? Dr. Urban Bren: »Na fakulteti smo od marca do julija lani izvajali raziskovalni projekt po kreativni poti do znanja Resveratrol: ekstrakcijske metode, antioksidativno delovanje ali antikancerogeni učinki. Prehransko dopolnilo Resveratrol Forte smo primerjali s posameznimi naravnimi viri resveratrola: borovnicami, granatnimi jabolki, figami in goji jagodami. Med drugim smo ugotovili, da bi moral človek na dan pojesti več kot liter najučinkovitejšega naravnega vira resveratrola - goji jagod na dan, kot ga vsebuje 200 miligramska tabletka. Če se sliši še tako šokantno, se je nenazadnje čisti resveratrol izkazal za eno najobetavnejših naravnih spojin, ki bi lahko preprečila nastanek in razvoj rakastih celic, pri čemer je potrebno povedati, da gre za rezultate preliminarnih računalniških raziskav.« In v katerih naravnih živilih se skriva resveratrol? »Med drugim v rdečem vinu, a bi ga morali popiti 20 litrov na dan! Ali pa v vršičkih sveže rastline japonskega dresnika - pol kilograma dnevno. V kilogramu borovnic na dan…,« našteva dr. Samo Kreft iz Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. "Za jemanje resveratrola v odmerkih 200 miligramov dnevno niso potrebne prekinitve, ker se z redno konzumacijo doseže najboljše učinke.