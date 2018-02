Podjetje Kronoterm ima v svoji ponudbi celovito rešitev za segrevanje tople vode za večje porabnike – sanitarno toplotno črpalka SMAX Kronoterm s 450-litrskim bojlerjem in možno vezavo več enakih toplotnih črpalk zaporedno. S tem boste prihranili pri stroških tople sanitarne vode do štirikrat in vedno boste imeli zadostno količino sanitarne vode visoke temperature (do 65 °C).

Po predpisih za preprečevanje legionele Zagotovljena sta popolna skladnost s higienskimi zahtevami za pitno vodo in avtomatsko shranjevanje zgodovine temperature tople vode kot dokazilo inšpektorjem, da se voda segreva skladno z zakonskimi predpisi za preprečevanje legionele. To pa še ni vse. Toplotno črpalko SMAX lahko upravljate na daljavo prek spleta in tako še dodatno optimirate delovanje glede na potrebe. Hkrati boste poskrbeli za zmanjšanje emisij CO2 za več kot 62 odstotkov, poleg segrevanja sanitarne vode pa še brezplačno ohlajevali in razvlaževali kotlovnico oziroma poljubni prostor.

Najboljši rezultat na testiranju Toplotna črpalka za segrevanje sanitarne vode za večje porabnike SMAX (WP4 LF-502) je marca 2017 na švicarskem inštitutu WPZ dosegla najboljši rezultat med testiranimi sanitarnimi toplotnimi črpalkami znotraj svoje kategorije. COP 3,85 po standardu EN 16147:2017 (A20/W10-55, profil XXL) ter 3,20 po standardu EN 16147:2017 (A7/W10-55, profil XXL) sta vrhunska rezultata in pika na i vsem ostalim odličnim lastnostim, ki jih ta 450-litrska toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode premore.