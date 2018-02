Dvajset tisoč članov laburistične stranke zahteva od vodstva stranke spremembo brexitskega stališča, njen nekdanji vodja lord Kinnock pa je od sedanjega vodje zahteval ustavitev brexita, ker bi to rešilo državno zdravstvo.

Celo oboževalci levičarskega laburističnega vodje Jeremyja Corbyna in njegove večne načelnosti priznavajo, da jih jezi njegovo probrexitsko stališče, saj ni preveč drugačno od stališča konservativne premierke Therese May. Corbyn je zelo verjetno sokriv za to, da je mikrovečina (51,9 odstotka) Britancev junija 2016 na referendumu glasovala za odhod iz EU. V kampanji se je sicer zavzemal za to, da Britanija ostane v EU, vendar tako mlačno in nenavdušeno, da je bilo povsem jasno, da mu tega ne narekujeta srce in glava. Vse to je zelo logično, če vemo, da je politik, ki se vse življenje drži svojih načel, zaradi katerih je leta 1975, ko so Britanci prvič glasovali o članstvu v EGS, predhodnici EU, glasoval za odhod, ker je bil evroskeptik in upornik. Kot poslanec, kar je že od leta 1983, je glasoval tudi proti maastrichtemu sporazumu in kasneje proti lizbonskemu sporazumu.

Razcep grozi enim in drugim Proti EU je bil, ker jo je kot socialist imel za vse preveč kapitalistično in premalo socialno, ker je v skupnem trgu EU videl orjaški kapitalistični svobodni trg z vse bolj omejenimi polnomočji parlamentov članic in vse večjo oblastjo bankirjev, ki jih ne zanimajo pravice delavcev in varovanje okolja. Ironično je, da je EU danes boljši varuh delavskih pravic in okolja v Britaniji, kot so domači konservativni oblastniki. In da bo brexit, če bodo dolgo ostali na oblasti, tudi antidelavski in antiokoljski, probogataški in prokorporacijski. V Britaniji se krepijo politične in druge sile, ki hočejo ustaviti brexit ali vsaj zagotoviti, da Britanija ostane na skupnem trgu in v carinski uniji EU. Te sile v laburistični stranki in zunaj nje posredno in neposredno zahtevajo, da se Corbyn opredeli o brexitu. Ne zadržuje ga samo evroskeptična uporniška preteklost, ampak tudi politično taktiziranje. Vodstvo laburistov upa, da bodo brexitska razhajanja razcepila vladajočo konservativno stranko. A brexitski razcep grozi tudi laburistom. Kar 20.000 članov stranke pisno protestira proti brexitskemu stališču vodstva.