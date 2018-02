V trendu so vsekakor funkcionalne vadbe in vadbe z lastno težo, ne zaostajajo pa niti tako imenovane vadbe body & mind vseh zvrsti (joga, pilates, aerojoga, akrojoga) ter različne aerobične kombinacije in plesne vadbe (kot so zumba, barre in podobno). Eurofit® Fest pokriva prav vsa področja trenutno aktualnih vadb, ki bodo zaznamovale letošnje leto. Urnik dogodka je raznolik in zanimiv, vsekakor se za vsakogar najde nekaj.

Slovenija vsekakor sledi trendom iz tujine, lahko rečem tudi, da v Sloveniji na določenih področjih trende krojimo.​

Tako ena kot druga oblika vadbe sta primerni in priporočljivi za vsakega posameznika. Vendar mnogim bolj ustreza skupinska vadba – zaradi lažjega sledenja skupini, zdrave tekmovalnosti, raznolikosti vadbe, pravilne izvedbe pod nadzorom inštruktorja, motivacije sovadečih in inštruktorja ter seveda zabave in novih prijateljstev. Velik dejavnik pri skupinskih vadbah je tudi glasba.

Vadba v skupini je dinamična in raznolika. Ne glede na zvrst vadbe je inštruktor tisti, ki poveže vso skupino, jo animira in poskrbi za dobro razpoloženje vseh udeleženih. Poleg tega je delo v skupini zabavnejše kot individualno.

Dober inštruktor je tisti, ki svoje poslanstvo opravlja s srcem, je energičen in empatičen, ima čut za animacijo in vodenje skupine, razvije svoj slog vodenja, se zna poistovetiti s skupino ter prilagoditi vadbo glede na sposobnosti in tendence vadečih. Dober inštruktor nenehno širi svoje znanje, se izobražuje in udeležuje različnih konvencij.

Lani je na tekmovanju za najboljšega inštruktorja leta »Newcomer Contest 2017« ​zmagal temperamentni Španec Jose Domingo Castro Ruiz, čigar mentor je priznani svetovni prezenter Španec Fernando Miranda. Jose Domingo je izpeljal odličen performans in zasluženo zmagal. Letos ga lahko na odru EFF pričakujemo s čisto samosvojo vadbeno poslastico in upravičeno verjamemo, da bo več kot odličen.

Seveda se tudi moški udeležujejo tovrstnih konvencij, največ jih je med prezenterji, med udeleženci pa je razmerje 70:30​​ ​v korist žensk. Prezenterji prihajajo z vsega sveta (iz ZDA, Koreje, Brazilije, Argentine, Nemčije, Italije, Madžarske, Poljske, Avstrije, Hrvaške, Slovenije, Srbije in Grčije), med udeleženci pa jih bo zagotovo največ iz Slovenije, sosednjih držav in držav Balkana.

Povprečna starost udeležencev je od 20 do 45 let, najde pa se tudi veliko starejših.

Letos se bo v okviru tekmovanja za najboljšo show skupino predstavilo kar deset tekmovalnih skupin. Lani je slavila naša »hišna« show skupina, ki je v inovativni točki predstavila in povezala več spektrov vodenih vadb – vadbo body & mind v uvodu, funkcionalno z utežmi v nadaljevanju ter plesno v zaključku nastopa.

Predtekmovanja so že potekala v preteklih mesecih, najboljši pa se bodo pomerili v finalu, ki bo v sklopu Eurofit® Festa. V sklopu dogodka bo tudi polfinale za vse tiste, ki se niso udeležili predtekmovanj. Zmagovalec bo izbran na podlagi izvedbe več različnih vaj, kategoriji sta moška in ženska, nagrade pa takšne, da se res splača potruditi. Tekmovanje je namenjeno tako rekreativcem kot profesionalcem, da preizkusijo svojo telesno pripravljenost.

Dvorana je ena največjih v Sloveniji, poleg tega je ​sodobno​​ ​opremljena in večnamenska, primerna za tolikšno število udeležencev, kot jih je na našem dogodku. Eurofit® Fest namreč že od prve epizode​ leta 2016 gostuje v tej dvorani in z Zavodom Sotočje, ki je lastnik dvorane, smo v odličnih odnosih. Poleg tega je lokacija odlična, v neposredni bližini Ljubljane, letališča in v samem središču Slovenije ter je tako dostopna pravzaprav vsem.