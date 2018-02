Nova Slovenija: Toninovi premiki iz okopov

NSi je edina stranka, ki ni obremenjena z aferami in nejasnimi zgodbami. Ne trgujemo z zemljišči in si račune plačujemo sami, nimamo stricev in sestričen iz ozadja.« To je bila ena prvih glasnih kritik vodilnih predstavnikov NSi na račun prvaka SDS Janeza Janše. Na kongresu NSi pred dobrimi štirimi leti jo je izrekel glavni tajnik Robert Ilc, podprli pa so ga zlasti nekateri mlajši predstavniki stranke. Takratno razpravo je mogoče označiti kot prvo odločnejše sporočilo pomembnega dela NSi, da ima dovolj slepe poslušnosti Janezu Janši in da bo stranka stopila iz sence SDS. Še pol leta prej, ko so zaradi ugotovitev KPK o Janševem premoženju neznanega izvora njegovo vlado zapustile tako Državljanska lista kot SLS in DeSUS, mu je namreč Nova Slovenija neumorno stala ob strani.