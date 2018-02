Ahmed Pašić: Ko pisala obmolknejo

Mesto je čudovito in vedno živahno. Ko se sprehajate po ulicah, imate resnično občutek, da ste v metropoli, kjer vas mestni vrvež v trenutku dobesedno vsrka vase. Hiše so po navadi visoke, a ozke, saj je bilo zemljišče v času neverjetne ekspanzije v 17. in 18. stoletju zaradi cvetoče trgovine tako drago, da so ljudje kupili samo tolikšno parcelo, da so lahko zgradili sobo ali dve, potem pa so gradili v višino. Še danes boste na pročeljih videli vitel, s katerim dvignejo pohištvo in večje stvari do želenega nadstropja, saj je transport po ozkih stopnicah skoraj nemogoč. Takšne hiške, različnih barv in arhitekturnih slogov s svojimi majhnimi, a lepo urejenimi sobami dajejo videz unikatnosti, vendar se arhitekti iz tistih časov niso zavedali, da bo ravno takšen urbanistični razpored z labirinti dve stoletji pozneje številnim rešil življenje. Ob ulicah, ki se pogosto razširijo v večji trg, so kanali, ki so prebivalcem Amsterdama od vekomaj omogočali lažje in hitrejše premikanje po mestu. Poleg kanalov se druga za drugo nizajo lične trgovinice s spominki in cvetjem. Kamor koli pogledate, vidite ljudi na kolesih. Počutite se kot v pravljici.