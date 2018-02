Delavec za boljši svet je naslov razstave industrijskega oblikovalca Marjana Žitnika, ki bo do 25. marca odprta v Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki. Otvoritveni dogodek je bil še posebej svečan, saj je avtor prejel Groharjevo nagrado. Oblikovalskih nagrad je v Sloveniji malo, zato je vsako priznanje še toliko pomembnejše in vrednejše. Boštjan Soklič, kustos razstave, je ob podelitvi med drugim zapisal: »Ker se zaveda, da je dizajn vedno kritičen do obstoječega stanja v vseh segmentih privatnega in javnega sektorja, ga v smislu kvalitete bivanja skuša izboljšati in dvigniti na višjo raven tako na področju vsakodnevnega življenja kot na industrijskih nivojih, očesu slehernika običajno skritih.«

Marjan Žitnik je oblikovalec, ki je s številnimi rešitvami izdelkov nedvomno zaznamoval naš vsakdan. Končal je Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani in nato od leta 1976 delal v podjetjih Iskra Commerce in Iskra Zmaj. Leta 1990 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani pod mentorstvom Saše J. Mächtiga in Staneta Bernika ter postal samostojni oblikovalec.

Žitnikov pečat preprostosti in inovativnosti

Raziskovalni duh, pozornost do vsakodnevnih opravil, želja po izboljšanju bivanja človeka in poznavanje stroke so botrovali vrhunskim izdelkom, ki so tiho vstopali v naša življenja in trajno zaznamovali področje industrijskega oblikovanja pri nas. Zasnoval je več kot dvesto izdelkov, med katerimi so embalaža, inovativna igrala, pohištvo, sesalniki, merilne naprave, medicinska oprema, svetilke, noži… Vsi ti izdelki nosijo Žitnikov pečat – umirjeno in funkcionalno, nepretenciozno in dovršeno, minimalistično in učinkovito. Sam pravi, da je predan delu in ima realen odnos do izzivov: »Svoje oblikovanje vedno prilagodim naročniku, pomembno je, da naredim preprost izdelek brez kakšnih okraskov.«

Zveni preprosto, kot preprosto delujejo njegovi izdelki. A prav to je najtežje doseči – da izdelek deluje enostavno, uporabniku prijazno, zapomnljivo, prijetno, brezčasno in da (v trenutku ali postopoma) predmet posvojimo. Kot da bi Žitniku z lahkoto uspevalo izpolnjevati načela Bauhausa, znamenite šole oblikovanja, ki je delovala v Weimarju v Nemčiji od leta 1919 do 1939 in je temeljito spremenila pogled na svet ter odnos do oblikovanja in arhitekture. Slovito načelo, ki ga je zagovarjal Ludwig Mies van der Rohe, arhitekt, pedagog in 3 leta direktor Bauhausa, »manj je več«, je Žitnikov kredo.

V Sloveniji danes lahko industrijske oblikovalce štejemo tako rekoč med ogrožene vrste. Zaradi novih pravil na trgu in neprilagajanja podjetij, ustanov in vlad tem spremembam je veliko dobrih tovarn, uspešne industrije in specifičnega znanja propadlo. Industrijski oblikovalec, ki oblikuje za (velike) serije, se je spremenil v produktnega oblikovalca, ki razvija predmete v omejenih količinah ali celo le posamezne kose. Prepogosto postane unikatni oblikovalec – izdela po en kos izdelka, prototip. V takšnih situaciji oblikovalec težko vstopa v življenja ljudi, kar pomeni tudi manj (slovenskih) izboljšav in napredka za družbo.