Na dobrih 20,6 milijona evrov je visokotehnološko podjetje RLS, ki razvija in izdeluje rotacijske in linearne senzorje pomika in zasuka, lani dvignilo celotne prihodke, kar pomeni kar 41,25-odstotno rast glede na poslovno leto 2016. Število zaposlenih so s 114 v letu 2016 povečali na 137 lani, a do konca februarja število zaposlenih dvignili na kar 165. Bruto dodana vrednost na zaposlenega je zrasla z 68.835 evrov na 92.246 evrov.

Letošnje leto bo za podjetje, ki ga vodi Janez Novak in ki je bilo leta 2015 prepoznano za zlato gazelo, prelomno. »Našo rast poganja svetovna rast robotike in avtomatizacije. V prihodnje načrtujemo rast tudi na račun razvoja električne mobilnosti,« napoveduje Novak, ki pričakuje najmanj desetodstotno rast prihodkov. Njihovi senzorji za kolaborativne robote, ki so jih razvijali med letoma 2009 in 2012, gredo za med. Z njimi so ustvarili petino vseh prihodkov. »Na roke nam gre predvsem to, da se vsa industrija pomika v smeri industrije četrte generacije, kjer roboti od ljudi prevzemajo predvsem nevarna, fizično naporna in ponavljajoča se opravila.«

V prihodnjih treh letih bodo zaposlili najmanj 50 novih sodelavcev. Zaradi povečanega obsega proizvodnje bodo že jeseni del proizvodnje in poslovnih prostorov preselili v nove prostore v neposredni bližini obstoječih. Gradbeno dovoljenje za gradnjo poslopja s 3300 kvadratnimi metri uporabnih površin naj bi pridobili v teh dneh. Vrednost investicije znaša okoli tri milijone evrov.

»Letos bomo poleg tega velik delež dobička vložili v razvoj zaposlenih, razvoj in raziskave ter novo opremo,« pojasnjuje Novak, ustanovitelj podjetja in njegov polovični lastnik, saj je od leta 2000 podjetje v polovični lasti podjetja Renishaw. »Potrebujemo strokovnjake, ki znajo razvijati nove izdelke, voditi procese, pa tudi avtomatizirati in razvijati vitko proizvodnjo. Iščemo take, ki so se pripravljeni karierno razvijati. Pri razvoju novih pametnih senzorjev potrebujemo strokovnjake za programiranje za razvoj izdelkov, ki zahtevajo uporabo varnostno-kritičnih aplikacij. Razvijamo in tudi že prodajamo pametne senzorje, ki se uporabljajo v avtonomnih vozilih, tako avtomobilih kot tudi letalih,« je naštel Novak.

Med drugim vpeljujejo tudi standard IATF16949. Nedavno so odprli demonstracijsko-učni center sodobnih tehnologij, ki bo podpiral predvsem avtomatizacijo oziroma robotizacijo podjetij v državah nekdanje Jugoslavije.