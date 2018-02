Potem ko je vodstvo kluba poleti sestavilo kakovostno zasedbo, ki je v prvem delu sezone tako v državnem prvenstvu kot 2. ligi ABA prikazovala odlične predstave, so košarkarji Primorske prišli tudi do zgodovinske prve lovorike. Po Olimpiji (20), Krki (3), Polzeli (1), Heliosu (1) in Zlatorogu (1) so postali šesti klub v času samostojne Slovenije z naslovom pokalnega prvaka. Koprčani so s tem potrdili, da bo treba na njih resno računati tudi v boju za državni naslov.

Dodatna zaušnica Olimpiji

Medtem ko so se košarkarji Šenčurja in Primorske danes borili na parketu v Tivoliju, so jih lahko pred zaključnim turnirjem glavni favoriti za končno zmago igralci Olimpije zgolj spremljali prek televizijskih ekranov. Ljubljančani so kljub zvenečim okrepitvam med sezono na prvem od dveh glavnih izpitov v sezoni grdo pogrnili, danes pa dobili še dodatno zaušnico. Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije je namreč med prvo in drugo četrtino podelilo nagrade za najboljše trenerje lanske sezone, pri čemer je bil za najuspešnejšega v ligi Nova KBM razglašen Gašper Okorn. V imenu 44-letnega Ljubljančana, ki je po mnenju mnogih nogo vodstva kluba prejel neupravičeno, je nagrado prevzel nekdanji direktor Matevž Zupančič. Ali bi bil razplet pokalnega tekmovanja v primeru, da bi na Olimpijini klopi še vedno sedel Okorn, kaj drugačen, bo ostalo večno vprašanje, a dejstvo je, da se z zamenjavo trenerja rezultatska krivulja pri zmajih ni obrnila navzgor, za nameček pa je klub ostal brez pokalne lovorike, ki so ji od prihoda Zorana Martića podredili praktično vse.

Koprčani, ki so v polfinalu Ljubljančane ugnali povsem zasluženo, so današnji finale začeli odločno in hitro prevzeli pobudo. Znova jih je krasila agresivna obramba, pri kateri je prednjačil predvsem Matic Rebec, ki je utrujal nasprotnikova organizatorja igre Miljana Pavkovića in Grego Sajevica. Košarkarji trenerja Jurice Golemca so dobro pazili tudi na nasprotnikov met za tri točke in ga s tem držali v šahu. Kljub temu da jim v napadu ni steklo, so Šenčurjani vztrajali pri borbeni igri in verjeli, da bo njihov trenutek prišel. Niso se motili, saj so v drugi polovici druge četrtine naredili delni izid 10:0 in tako poskrbeli, da so v drugi polčas vstopili z realno možnostjo za zmago. A izkazalo se je, da je bilo nekaj dobrih minut košarkarjev trenerja Radeta Mijanovića zgolj preblisk, saj so v nadaljevanju vajeti igre v Tivoliju znova prevzeli Primorci, pri katerih se je razigral Rebec, ki je zadeval z vseh položajev in kljub le 180 centimetrom večkrat uspešno prodrl pod nasprotnikov koš. Ko je bila prednost Primorske ob koncu tretje četrtine že 20 točk, je bilo jasno, da je zmagovalec odločen.