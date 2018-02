Pešec je v Murski Soboti pravilno prečkal cesto na prehodu za pešce, ko je vanj trčil voznik avtomobila. Pešec se je hudo poškodoval in je potreboval zdravniško pomoč, voznika pa so prevzeli policisti. Ugotovili so, da je vozil močno opit, poleg tega ni imel vozniškega dovoljenja. Njegov avtomobil prav tako ni bil registriran. Policisti so mu avtomobil že zasegli, čaka ga še ovadba.

Druga huda prometna nesreča se je zgodila v soboto v Kidričevem. Na Kopališki cesti je voznik prav tako zbil peško, medtem ko je ta prečkala cesto na prehodu za pešce. Triinsedemdesetletna peška se je hudo poškodovala in je morala ostati na zdravljenju v ptujski bolnišnici. Policisti so že napovedali, da bodo voznika kazensko ovadili.