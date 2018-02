Po prvih informacijah naj bi napadalec streljal na ljudi, ki so zapuščali pravoslavno cerkev v Kizljaru. S streli ga je nato ustavila policija in ga ubila. Pri njem so našli lovsko puško in nož. Motiv napada zaenkrat ni znan, bi pa ta naj imel islamistično ozadje, poročajo tuje tiskovne agencije. Napadalec naj bi bil lokalni prebivalec, rojen leta 1995.

Dagestan na Severnem Kavkazu, blizu Čečenije in Gruzije, je revna, nestabilna, etnično mešana, a večinsko muslimanska ruska republika. Nasilje tam je stalnica in je pogosto usmerjeno proti osrednjim oblastem, proti katerim se borijo tako kriminalne združbe kot skrajne islamske skupine.