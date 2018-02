Medtem ko je v večini evropskih držav kajenje v gostinskih lokalih že dolgo časa prepovedano, so se Avstrijci temu dolgo upirali, maja letos pa naj bi splošna prepoved kajenja tako v barih kot restavracijah vendarle začela veljati tudi v Avstriji.

A decembra je Avstrija dobila novo vlado, ki jo poleg ljudske stranke (ÖVP) sestavljajo tudi svobodnjaki (FPÖ) in slednji so že v koalicijskih pogajanjih jasno zahtevali, da do uveljavitve te prepovedi ne pride. Po njihovem mora v Avstriji ostati sedanji sistem, po katerih se lahko lastniki manjših lokalov odločijo, ali bodo ti kadilski ali ne, večji lokali pa morajo imeti ločene prostore za kadilce. Kot je v pogajanjih poudarjal vodja FPÖ Heinz-Christian Strache, sicer sam kadilec, bi napovedana prepoved ljudem vzela njihovo svobodo izbire.

Zdravniška zbornica, sindikati in mnogi drugi, med drugim socialdemokrati (SPÖ) in stranka NEOS, so se tem načrtom nove vlade odločno uprli. Kot opozarjajo, je delež kadilcev v Avstriji nadpovprečno visok, še posebej med ženskami in mladimi. Začeli so peticijo »Don't Smoke«, v kateri se zavzemajo za razpis referenduma na to temo in pod katero so že na predstavitveni novinarski konferenci minuli teden zbrali več kot 8000 podpisov podpore.

Po treh dneh so zdaj še bolj navdušeni nad odzivom in odločeni nadaljevati, k podpisu peticije v podporo referendumu pa pozivajo vse Avstrijce. Kot so poudarili danes, gre za eno najuspešnejših tovrstnih pobud v zgodovini Avstrije, ki je vlada ne bo mogla ignorirati - še posebej ne vlada, ki toliko govori o neposredni demokraciji kot vlada ÖVP in FPÖ, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.