Med podpisnicami pisma so med drugim še Emma Thompson, Kristin Scott Thomas, Keira Knightley in Saoirse Ronan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pismo, ki so ga poslale časniku The Observer, so naslovile z »drage sestre«, tako kot je bilo naslovljeno podobno pismo ameriških igralk prejšnji mesec. V njem so pozvale k mednarodnim prizadevanjem za izkoreninjenje kulture zlorab, ki jo je razkril škandal v zvezi z nekdanjim hollywoodskim producentom Harveyjem Weinsteinom.

»Še ne daleč nazaj smo živele v svetu, kjer je bilo spolno nadlegovanje neprijetna šala; neizbežen, neroden del življenja dekleta ali ženske. O tem se ni govorilo, kaj šele polemiziralo,« so zapisale. »V letu 2018 smo se, kot kaže, zbudili v svet, zrel za spremembe. Če bomo resnično izkoristili ta trenutek, se bodo poteze v pesku spremenile v kamen,« so dodale. Med težavami, s katerimi se soočajo igralke v Veliki Britaniji, so navedle tudi razlike v plačah med spoloma ter manj zagotovljive oblike dela.

Pismo so igralke objavile pred nocojšnjo podelitvijo britanskih filmskih nagrad bafta v Londonu