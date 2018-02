Reševalci so do sobote zvečer našli devet trupel, danes pa je to število skokovito naraslo. Med mrtvimi so tudi ženske in otroci, še pet ljudi pa je bilo v petek hudo ranjenih in so zaradi težkih opeklin v bolnišnici. Reševalcem sicer pri iskanju pomagajo tudi vojaki.

Eksplozija je odjeknila v hotelu v mestu Beawar v zahodni indijski zvezni državi Rajasthan. Bila je tako močna, da je trinadstropni hotel praktično zravnala s tlemi. Po navedbah očividcev naj bi eksplodiral plinski cilinder, ko je skušal kuhar zamenjati plinsko jeklenko za kuhanje.