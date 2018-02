Na avtomobilu je bila razbita zadnja šipa, dragoceni inštrument pa je brez praske ležal na sedežu, je za francosko tiskovno agencijo AFP v soboto povedala Gaillardova.

Da se bo zadeva tako iztekla, si zagotovo ni mislila, ko jo je neznanec v četrtek pred njenim domom ustavil in ji grozil z nožem. Prisilil jo je, da mu je izročila čelo in mobilni telefon, nato pa je peš pobegnil neznano kam. »Dva dni nisem mogla spati, tako grozno je bilo. Zdaj pa sem tako olajšana, da sem ga spet našla. Kot da prihajam iz dvodnevne nočne more - to je čudež,« je dejala.

Na policiji so potrdili, da je bil inštrument najden. Gre za glasbilo vredno skoraj 1,3 milijona evrov, ki je bilo izdelano leta 1737 v Vidmu. Izdelal ga je Francesco Goffriller, sin beneškega mojstra, Mattea Goffrillerja.