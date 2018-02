V ponedeljek bo pretežno oblačno in povečini suho, burj na Primorskem bo postopno slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od minus pet do nič Primorskem do štiri, najvišje dnevne od nič do tri, na Primorskem do osem stopinj Celzija.

Opozorilo: Od nedelje sredi dneva do ponedeljka dopoldne bodo na Primorskem na izpostavljenih mestih najmočnejši sunki burje okoli 100 kilometrov na uro.