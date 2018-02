Med 28 državami članicami EU Kosova ni priznalo pet držav - Španija, Slovaška, Ciper, Grčija in Romunija.

Haradinaj je v intervjuju za avstrijski časnik Presse še ocenil, da navdušenje in energija Evropske unije in ZDA, ki je bila prisotna ob ustanovitvi Kosova, pojenja. Priznal je, da rojstvo države ni lahek proces in da se je Kosovo v desetih letih naučilo marsikaj.

Dodal pa je, da je sedaj prišel čas, da se oblikuje jasna perspektiva za Kosovo in njegove državljane.

Medtem pa je srbski predsednik Aleksandar Vučić ob obletnici Kosova pozval h kompromisu glede normalizacije dialoga s Prištino. Kot je pojasnil, so pri vsakem dogovoru potrebni kompromisi, saj ne more biti vse sklenjeno le v prid eni strani. V intervjuju za tiskovno agencijo Reuters je dodal, da če ne bodo sklenili kompromisa, bo še več let obstajal »zamrznjen konflikt«.

Kosovo, najmlajša evropska država, danes obeležuje deseto obletnico samostojnosti. Država, ki si želi tako članstva v Evropski uniji kot zvezi Nato, se sooča z več odprtimi vprašanji, vključno s še vedno napetimi odnosi s Srbijo, korupcijo in visoko stopnjo brezposelnosti.

Haradinaj je danes po posebnem zasedanju vlade v Prištini dejal, da je Kosovo izpolnilo zahteve ljudi po svobodi, ampak da se »zavedajo, da še niso izpolnili želja državljanov po moderni državi«, piše francoska tiskovna agencija AFP.

V Prištini bo sicer jutri potekala slavnostna seja parlamenta in posebna proslava, s katero bodo obeležili deseto obletnico države.