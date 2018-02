Trump se je v bolnišnici v Browardu srečal s preživelimi in ranjenimi v napadu, ki je šolo v mestu Parkland severno od Miamija pretresel v sredo. Zahvalil se je zdravnikom, sestram in tistim, ki so prvi prihiteli na prizorišče, za njihovo »izjemno« delo, pokol pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opisal kot »zelo žalostnega«.

S soprogo se je nato odpravil v urad šerifa okrožja Broward, kjer sta se sestala z guvernerjem Floride Rickom Scottom, senatorjem Marcom Rubiem in šerifom Scottom Israelom. Kot je ob tej priložnosti dejal Rubio, skupnost in država, ki sta močno prizadeti, hočeta »ukrepanje, da se kaj takšnega ne bo več ponovilo«. Trump je odgovoril, da »lahko na to računajo«.