NSi so danes v Ljubljani pripravili programsko konferenco z naslovom Zdaj je čas. Osnutek predvolilnega programa je zbranim predstavil Tonin, ki je vodenje stranke od Ljudmile Novak prevzel pred kratkim.

V uvodnem nagovoru je poudaril, da NSi zanima prihodnost. A slovenska politika se po njegovi oceni koncentrira na nebistvene stvari, na "otrobe". Poudarjajo in iščejo se razlike. A nedavni neformalni pogovori z vodji strank so pokazali, da je mogoče poiskati ogromno pozitivnih skupnih točk, je pojasnil.

Kot je dejal, si je treba postaviti merljive cilje. V NSi si tako želijo, da bi se Slovenija uvrstila med 15 najboljših držav po kakovosti življenja. Po meritvah je trenutno na 36. mestu, kar pomeni, da jih čaka še precej dela.

NSi po besedah vodje stranke ni neoliberalna stranka, pač pa stranka krščanskih demokratov, ki zagovarjajo socialno tržno gospodarstvo. To pa temelji na svobodi, pravičnosti in varnosti, je poudaril Tonin.

V Slovenijo želijo privabiti nove investicije. To bi bilo mogoče med drugim doseči s poenostavitvijo gradbene zakonodaje in z izdajo gradbenega dovoljenja v 30 dneh. To je povezano s še enim ciljem NSi, in sicer učinkovito administracijo, ki bi temeljila na več odgovornosti uradnikov in digitalizaciji storitev.

Prva točka temelji na višjih plačah, ki bi jih dosegli s višji splošno dohodninsko olajšavo, razvojno kapico in ukinitvijo 50-odstotne dohodninske stopnje. Želijo si zvišati tudi pokojnine, da bi bila minimalna 617 evrov, in sicer med drugim s plemenitenjem naloženega denarja. Prav tako bi si prizadevali za varnejše zaposlitve.

Med ključnimi izzivi Slovenije je izpostavil staranje prebivalstva, visok javni dolg in okorno poslovno okolje. NSi ima po njegovih besedah odgovore na te izzive, zajeli pa so jih v 10 točkah volilnega programa.

Končno besedilo volilnega programa bo oblikovano v nekaj tednih

Preostale programske prioritete NSi so še učinkovito pravosodje, ki bi kriminalce strpalo v zapor, uporabno znanje, ki bi temeljilo na kakovosti in povezavi izobraževanja z gospodarstvom, ter mir in varnost, med drugim z obnovo obrambnega resorja in dejavnejšo zunanjo politiko.

Uvodnemu delu je sledi omizje z gosti, ki so govorili o posameznih programskih področjih. Avbelj je spregovoril o rešitvah za področje pravosodje in med drugim poudaril, da neodvisnost sodstva ne stoji na čredni enotnosti, ampak na neodvisnem in sposobnem posamezniku.

Alojz Ihan, specialist klinične mikrobiologije, je izpostavil, da zdravstvo ni primarno politična tema, se pa v zdravstvu pojavljajo stvari, ki jih mora politika urediti. In to so zavarovalnice. »Slovenci že odhajajo po zdravstvene storitve v tujino, ker tam dobijo urejeno zdravstvo. Če pri nas ne bo sprememb, se bodo ti odhodi le še povečevali,« je opomnil.

O izzivih s področja gospodarstva sta spregovorila predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh in izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković. Meh je izpostavil potrebo po bolj fleksibilni zakonodaji, ki bo podjetnikom omogočala večjo konkurenčnost in prilagoditev mednarodnim razmeram. Novković pa je dejal, da je v Sloveniji kritičen zlasti zaostanek pri produktivnosti. Zaradi visoke zadolženosti pa preti nevarnost, da se bomo v primeru ponovne finančne krize težko pobrali, je opomnil.

Končno besedilo volilnega programa bo sicer po razpravi znotraj stranke oblikovano v nekaj tednih, prednostne naloge iz programa pa bodo predstavljale tudi temelj za morebitno povolilno strankarsko povezovanje, ne glede na to, ali bodo vstopili v vladno koalicijo.