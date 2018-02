Središče potresa je bilo na precejšnji globini 24,7 kilometra. Glede na prva poročila se nobena zgradba ni porušila, je pa bilo nekaj poškodovanih in oblasti so odprla začasna zavetišča. Približno milijon gospodinjstev je bilo po potresu začasno brez elektrike.

Vodja civilne zaščite Luis Felipe Puente je prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da nevarnosti cunamija ni. Doslej so sicer zabeležili že 150 popotresnih sunkov, najmočnejši je imel moč 5,9, poročajo tuje tiskovne agencije.

Potres so občutili tudi prebivalci v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico. Potem ko so na tresenje tal opozorile sirene, je večje število ljudi zapustilo bivališča in se zbralo na prostem. Nad prestolnico so krožili helikopterji, da bi ugotovili morebitno škodo. Tla so se zatresla tudi v zveznih državah Guerrero, Puebla in Michoacan.