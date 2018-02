Da so v pokalnih tekmovanjih presenečenja pogosta, je že oguljena fraza, a še kako drži. Po Evropi so to v teh dneh okusili že številni velikani, tudi slovensko pa je danes postreglo z dvema. Na prvi polfinalni tekmi je namreč Šenčur ugnal Krko, na drugi pa Primorska lanskega zmagovalca Olimpijo. Finale bo v nedeljo ob 16.30, zmagovalec pa bo pokalno lovoriko osvojil prvič v klubski zgodovini.

Obračun med Primorsko in Olimpijo je veljal za finale pred finalom, saj imajo Koprčani in Ljubljančani v letošnji sezoni najkakovostnejši zasedbi. Primorci so nemudoma po uvodnem sodnikovem metu pokazali, da mislijo še kako resno, njihov trener Jurica Golemac pa je odlično opravil domačo nalogo. Njegovi košarkarji so bili namreč na nasprotnika odlično pripravljeni in zdelo se je, da poznajo vsako njegovo naslednjo potezo. Ob tem je Golemac zaukazal agresivno pokrivanje nasprotnikovega organizatorja igre po celem igrišču, s čimer je zadel v polno. Tigri so tako po nekaj odlično odigranih »pick and roll« akcijah Matica Rebca in Shawna Kinga sredi druge četrtine vodili že za 15, Olimpiji pa je nekaj upanja vlil Roko Badžim, ki je pred koncem prvega polčasa dosegel osem točk.

Če so želeli Ljubljančani računati na preobrat, je bilo jasno, da bodo morali v drugi polčas kreniti predvsem s precej več energije in želje. A že uvodni minuti sta pokazali, da so se znašli v resnih težavah. Obramba Primorske je še naprej delovala odlično, napad Olimpije pa je bil mlačen. Vse do prihoda Dražena Bubniča, ki je že v prvem polčasu v igro zmajev vnesel nekaj svežine, v tretji četrtini pa ponovil vajo in skupaj z Badžimom in Begićem zrežiral delni izid 15:3. Prednost Koprčanov je tako naenkrat znašala le še pet točk, v napadu pa so se jim zaradi pritiska začele tresti roke. To so Ljubljančani kljub nerazpoloženosti znali kaznovati in se tri minute pred koncem približali le na točko zaostanka. A za popoln preobrat so sinoči prikazali preslabo predstavo, ki pod velik vprašaj postavlja poteze vodstva kluba v zadnjem obdobju.

Dobra obramba Šenčurjanom dvignila samozavest Na prvi polfinalni tekmi je Krka odlično začela in predvsem po zaslugi odlične obrambe proti najboljšima posameznikoma Šenčurja Smiljanu Paviću in Dinu Muriću hitro prišla do delnega izida 14:0. Medtem ko se je prvi mučil celoten obračun in se do konca sploh ni vpisal med strelce, je drugemu uspelo »ogreti motorje« in je imel v napadu veliko pomoč v razigranem Janu Rebcu. Košarkarji trenerja Radeta Mijanovića tako nasprotniku niso dovolili, da bi ušel na višjo razliko, a zaradi slabega odstotka meta za tri točke niso mogli resneje ogroziti njegovega vodstva. Ko je Šenčurju v drugem polčasu met izza črte 6,75 metra le stekel, se je slika na parketu dvorane Tivoli spremenila. Krka je v drugi polovici tretje četrtine izgubila vodstvo, kar je sila razveselilo kakih 50 navijačev gorenjskega moštva na tribunah. Ti so svoje ljubljence še dodatno podžgali, saj so se do konca obračuna fanatično borili in se za nagrado prvič v zgodovini kluba prebili v finale pokala. »Izjemno sem zadovoljen. Predvsem v zadnji četrtini smo igrali odlično. Krka nam je v drugem polčasu puščala nekoliko več prostora pri metih za tri točke, kar smo izkoristili. Predvsem smo v drugem polčasu dvignili raven igre v obrambi, kar je igralcem vlilo dodatno samozavest in so posledično zadeli tudi kakšen met več,« je po presenečenju razlagal trener Šenčurja Rade Mijanović, medtem ko je bil strateg Krke Simon Petrov vidno poklapan in izjemno redkobeseden: »V drugem polčasu smo igrali preslabo v obrambi, da bi lahko računali na uvrstitev v finale.«

Krka – Šenčur 82:89 (27:20, 45:37, 61:65) Polfinale. Dvorana Tivoli, gledalcev 300, sodniki: Savić, Zupančič, Mlakar. Krka: Šiška 7, Jančar Jarc, Marinelli 8, Škedelj, Bratož 10 (6-6), Stipaničev, Cinac 21 (7-6), Dimec 18 (5-4), Đapa, Jošilo 4 (2-2), Kovačevič 11 (1-1), Fifolt 3 (1-1), trener: Petrov. Šenčur: Sajevic, Murić 17 (6-4), Rizvić 15 (7-7), Martinčič 11, Pavić (2-0), Gorjanc 5 (2-2), Žnidar, Babič, Blair 5 (2-1), Rebec 20 (1-0), Varagič 4 (2-2), Pavković 12 (3-3), trener: Mijanović. Prosti meti: Krka 22-20, Šenčur 25-19. Met za dve točki: Krka 35-19, Šenčur 30-14. Met za tri točke: Krka 22-8, Šenčur 29-14. Skoki: Krka 25 (20 + 5), Šenčur 36 (25 + 11). Osebne napake: Krka 23, Šenčur 25. Igralec tekme: Jan Rebec (Šenčur). Semafor: 9:10 (3. minuta), 23:10 (8), 32:28 (13), 39:30 (17), 49:40 (23), 53:55 (27), 66:74 (33), 71:82 (37).