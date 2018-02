Izjemno težka tekma. To je bila demonstracija vsega najboljšega, kar premore ruska šola. Pričakovali smo točno takšno Rusijo. Po porazu s Slovaško so vso jezo stresli na nas. V naši obrambni tretjini smo jim puščali preveč prostora. Ker so odlični drsalci, so to dobro izkoriščali. Veliko so si pomagali med seboj, podajali plošček in bili zelo zbrani pri zaključnih strelih.

Želeli smo zadržati neodločen izid do prvega odmora in s tem Ruse narediti živčne. Dva hitro prejeta zadetka sta nam spodrezala krila. Nato se je bilo težko zbrati. Vratar Luka Gračnar je opravil odlično delo, saj je ubranil veliko strelov iz stoodstotnih priložnosti. Zelo pomembno je, da smo dosegli dva gola. Igra v zadnji tretjini je bila že priprava za naslednjo tekmo.

Ne. Bile so že težje tekme. Zlasti na olimpijskih igrah v Sočiju, ko smo igrali proti hokejistom iz lige NHL.

Nič. To bo nova in drugačna tekma. Moramo se osredotočiti nase in ne smemo preveč gledati drugih. Če odigramo popolno tekmo, se lahko enakovredno kosamo z vsakim tekmecem.

Večino igralcev poznam. Imajo zelo kakovostno zasedbo, ki je mešanica mladosti in izkušenj. So tehnično dobro podkovani in hitri drsalci.

Uživam, kolikor je le možno. Še posebej, ker sem bil v Sočiju zaradi trebušne viroze v bolniški postelji. Tukaj vpijam olimpijski utrip od prvega dne. Malo smo šli naokrog tudi na oglede. Po obisku v slovenski hiši smo se povsem osredotočili na tekmovalni del.