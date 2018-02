Inšpektorji so v obratu Mesnin dežele Kranjske (MDK) v ljubljanskem Zalogu, ki so ga zaradi slabe higiene nedavno začasno zaprli, zaznali tudi pomanjkanje delavcev v klavnici in hkrati ocenili, da niso usposobljeni za delo. Po navedbah direktorja Edvarda Fonde je v MDK zaposlenih sto ljudi, dodatnih štirideset je bilo agencijskih delavcev. »S kadrom so v Sloveniji velike težave. Ljudi, ki bi šli delat v mesnopredelovalno industrijo, je zelo težko dobiti, ker so to zelo naporna dela, zato brez tujcev ne moremo. Imeti lep obrat, dobro plačane delavce in poceni me