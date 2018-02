»V podjetju Butan plin so se za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo odločili že desetič. »Zavedanje, da podjetje ne potrebuje zgolj delavcev, ampak sodelavce, ki bodo nosili odgovornost za razvoj in uspeh podjetja, je ključna za uspešno kadrovanje. Vseskozi nadgrajujemo usposabljanje zaposlenih in naložbe v poslovne procese, ki omogočajo zanesljivo, varno in spodbudno delovno okolje. Selitev v prostornejše prostore, premični delovni čas, aktivnosti na področju certifikata za družini prijazno podjetje, povečanje sredstev za razvoj kadrov za 20 odstotkov, skrb za vozni park, digitalizacija procesov, ki v največji možni meri zaposlene razbremenjuje rutinskih opravil, in drugo so le nekateri ukrepi, s katerimi želimo omogočiti optimalno delovno okolje in spodbujati zaposlene, za katere verjamemo, da so najboljši ambasadorji našega podjetja,« je naštel Tomaž Grm, generalni direktor podjetja Butan plin.

Med njihovimi letošnjimi cilji so pridobiti, razvijati in vzdrževati zaposlene z visoko stopnjo motiviranosti, ki bodo voljni in zmožni reševati probleme na način, da bodo dosegli in presegli zastavljene cilje. Nadaljevali bodo z usposabljanjem zaposlenih, načrtovanjem za ključna delovna mesta in načrtovanjem nasledstva. Nekaj izzivov pa jih čaka še na področju izboljšanja procesov poslovanja in digitalizacije.

»Udeležba v Zlati niti nam je odprla nov svet. Povezali smo se s podjetji, ki skrbijo za svoje zaposlene in se zavedajo, da so ti srce organizacije. Skozi proces izbora smo se z mojimi sodelavci v Komunali Brežice srečali z izjemnimi praksami drugih podjetij, dobili nove prijatelje in se veliko naučili. Predvsem pa je za nas Zlata nit model, ki nam daje kakovostno ogledalo in skrbi, da ostajamo na pravi poti. Na področju razvoja kadrov smo dobili veliko novih idej, ki jih pridno vključujemo v našo organizacijo,« pojasnjuje Aleksander Zupančič, direktor JP Komunala Brežice, ki je bil lani prepoznan za najboljšega zaposlovalca Zlate niti.

Letos v podjetju uvajajo še zadnji del celostnega sistema upravljanja človeških virov Kultura zavzetih inovatorjev 3x12, ki je avtorsko delo Petre Grajžl, njihove vodje sektorja splošnih služb. Sistem ureja in povezuje aktivnosti za ustvarjanje idealne organizacijske kulture, zavzetosti zaposlenih in inovativnosti v podjetju. Nekatere aktivnosti izvajajo že od ustanovitve komunale pred šestimi leti, nekatere pa so čista novost in velika dodana vrednost, predvsem na področju spodbujanja inovativnosti.

»Za podjetje, kot je naše, je še posebno težko dobiti najboljše kadre, saj smo po merilih povprečne plače verjetno spet med najnižje uvrščenimi udeleženci Zlate niti. Tudi drugače opažamo, da kot komunalno podjetje nismo ravno pogost cilj za visokoambiciozne in prodorne ljudi. Zato že od začetka razvijamo svoje kadre in skrbimo, da ljudje v podjetju rastejo »od lopate do kravate,«. poudarja Zupančič.