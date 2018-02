Celjske tožilce je neprijetno presenetila odločitev kazenskega sodnika celjskega okrožnega sodišča Marka Brišnika, ki je iz kazenskega spisa izločil odredbo o hišni preiskavi, ki je bila pri enem najbolj znanih Konjičanov Kristijanu Kameniku opravljena aprila 1997, torej mesec dni po zločinu v Tekačevem, kjer so pod streli mrtvi obležali štirje ljudje. Kriminalisti so pri Kameniku z odredbo v rokah mesec dni po tem dogodku potrkali zaradi domnevno nezakonite preprodaje orožja, med preiskavo pa so mu med drugim zasegli tudi športne copate znamke Nike. Ti so pozneje postali kronski in za tožilstvo tudi edini oprijemljiv dokaz, da se je omenjeni 4. marca 1997, torej pred skoraj 21 leti, zadrževal na območju Tekačevega, konkretno na domačiji Poharčevih, kjer je prišlo do enega najhujših zločinov, ki ostajajo vse do danes oviti v tančico skrivnosti.

Preprodajal je orožje Sodnik Brišnik je odločitev, da je bila odredba za hišno preiskavo premalo natančno obrazložena, sprejel po tistem, ko je višje sodišče enkrat že razveljavilo odločitev sodnice prvostopenjskega sodišča, da odredbe ne izloči iz spisa. Višje sodišče je zato odločanje vrnilo v ponovno odločanje prvostopenjskemu sodišču in po ponovni preučitvi in usmeritvah drugostopenjskega sodišča se je Brišnik odločil, da odredbo izloči. Kot je za Dnevnik povedal Ivan Žaberl, vodja okrožnega državnega tožilstva v Celju, so bili nad to potezo neprijetno presenečeni, na odločitev pa so se že pritožili. Na domnevno sporno odredbo je pred tremi leti na sojenju, ko so Kameniku začeli soditi za zločin v Tekačevem, kjer so pod streli v mlaki krvi obležali Štefan in Frančiška Poharc ter Viktorija in Helena Krošlin, soditi že četrtič, opozoril takratni Kamenikov odvetnik, zdaj ljubljanski sodnik Tomaž Bromše. Dejal je, da v odredbi ni bilo natančno navedeno, na katera kazniva dejanja se preiskava nanaša, oziroma naj bi bila ta odrejena zaradi kaznivega dejanja preprodaje orožja. Nasprotnega mnenja so na tožilstvu, češ da je bilo v odredbi jasno zapisano, katera kazniva dejanja so predmet hišne preiskave pri Kameniku, prav tako naj bi odredba upoštevala tedaj veljavno sodno prakso in kazenski zakonik.