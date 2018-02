V okviru pogovorov o spremembah zakona o prevozih v cestnem prometu so predstavniki ministrstva za infrastrukturo predstavnikom gospodarske in obrtne zbornice povedali, da nameravajo poiskati rešitev za spremljanje dela voznikov kombiniranih vozil. »Ne vemo še, kako natančno bomo to uredili, ampak dobili bodo, vsaj začasno, dodatne obveze. Zelo verjetno bo to digitalni tahograf,« pravi vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko Bojan Žlender.

Avtobusni prevozniki proti nelojalni konkurenci Za zdaj razmišljaj